Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2022 ore 11 | 30

(Di venerdì 16 dicembre 2022)DEL 16 DICEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLE LINEEFIRENZE E ORTE-FIUMICINO LA CIRCONE PERMANE RALLENTATA PER GUASTO ALLA LINEA TRA SETTEBNAGNI E MONTEROTONDO: RITARDI FINO A 30 MINUTI E POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI; E VENIAMO AL TRAFFICO, CHE RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, IN INTERNA A PARTIRE DALLA CASSIA BIS FINO ALLA-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; RIGUARDO ALLE CONSOLARI, CODE ...