Verissimo | incidente hot per Francesca Cipriani | il vestito si apre e si vede tutto – VIDEO

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si sono sposati da pochi giorni e già la neo coppia composta dae Alessandro Rossi fa parlare di sé. Lo scorso 11 dicembre, la coppia è stata ospite da Silvia Toffanin nel suo programma. Mentre stavano raccontando i festeggiamenti del loro matrimonio, l’imprenditore si è lasciato andare ad una battuta che non è passata inosservata: “Ero carico duro”, ha detto con un evidente doppio senso, prima di esser prontamente interrotto dalla conduttrice. Poi, al momento dei saluti, è arrivato l’hot della showgirl. Nell’alzarsi dalla sedia, il suo vaporoso abito dallo spacco vertiginoso si è aperto. Così, si è vista chiaramente la sua zona bikini, probabilmente senza mutande. L’episodio non è passato inosservato e Striscia la Notizia ha portato l’attenzione del pubblico sul ...

Il Fatto Quotidiano

