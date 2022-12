Vendita libera per i biglietti di Milan-Tottenham | orario di uscita oggi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ci sono aggiornamenti importanti per quanto riguarda idi, soprattutto in relazione a coloro che aspettavano il giorno giusto per la. Già, perché ad inizio settimana abbiamo assistito in primis alle due fasi della prelazione, dedicate rispettivamente a chi ha sottoscritto in prima istanza il cosiddetto Champions Pack, per poi concentrarsi sugli abbonati rossoneri in Serie A. Da16 dicembre, invece, tutti potranno provarci. Cosa sappiamo sulladeidi16 dicembre Nello specifico, la società campione d’Italia ha comunicato di recente che laper ...