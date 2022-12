Valencia critica Ronaldo | «Intervista imbarazzante | mi sono sentito male per lui»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AntonioCristianoper il suo turbolento addio al Manchester United: le parole dell’ex calciatore Antonio, in un’a The Athletic, ha così parlato della separazione tra Cristianoe il Manchester United. LE PAROLE – «È un peccato che Cristianoabbia lasciato il Manchester United in quel modo. Un giocatore come lui sarebbe dovuto partire con uno stadio pieno ad applaudirlo. I fan lo adoravano. L’che ha rilasciato è stata. Avrai le tue ragioni per dire quello che hai detto, ma mimoltoper come se ne è andato. Fa. Spero che tutto vada bene per lui nel suo nuovo ...