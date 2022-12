VaiGo | la tradizione di Leonori sposa l’innovazione

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Arriva anche in Italia la piattaforma omnicanale per la vendita e il noleggio auto. Un’esperienza flessibile, in grado di personalizzare ogni singola fase del percorso di acquisto e di soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori. Roma, 16 dicembre 2022 – La pandemia ha modificato ulteriormente il processo di acquisto anche nel settore dell’automotive, dimostrando alle aziende del settore che la semplice presenza online non basta più. L’auto è da sempre un investimento importante che non può essere preso alla leggera, per questo motivo si dedica molto tempo alla scelta di quella giusta. Se fino ad una decina di anni fa si faceva visita ad almeno otto showroom, oggi ci si reca al massimo in un paio di saloni dopo una lunga consultazione su internet. L’aumento delle proposte online e il rischio di cadere nella rete delle truffe ha reso gli acquirenti più attenti ed esigenti sulle ...