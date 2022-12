(Di venerdì 16 dicembre 2022) "diall'". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa, senza ...

nuovi sistemi di difesa anti - aerea all'Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa, senza ..."Siamo sempre trasparenti sui pacchetti di armi che abbiamo inviato ea Kiev", ha ... glifarebbero fatica a tracciare i miliardi di aiuti , militari e non, all'Ucraina. I dirigenti ... Usa, invieremo nuovi sistemi difesa anti-aerea all'Ucraina (ANSA) - BELGRADO, 16 DIC - Le autorità serbe hanno ha consegnato ufficialmente oggi alla Kfor la richiesta di invio nel nord del Kosovo di un contingente di forze di sicurezza serbe. La consegna del ...