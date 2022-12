Uomo trovato morto sotto ponte a Milano | forse per freddo

IVG.it

Un, che aveva con sé una tessera dell'ente assistenziale Opera Pia San Francesco, è statomorto stamani sotto il cavalcavia Bussa, a poca distanza dalla stazione Garibaldi di Milano. La ......puntata Il gestore di una pensione lungo il cammino verso Santiago de Compostela viene...per l'Ispettrice Taleb Le lettere trovate da Berenice erano state mandate alla madre da un altro... Varazze, uomo trovato morto per strada Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...«Basti considerare, per come affermato dal Ministro Salvini, che per ogni miliardo di investimenti si creeranno 17.000 posti di lavoro» ...