Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 16 12 22

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ssssh! Zitti, che forse forse se ci va di lusso il trono di Lavinia Mauro potrebbe uscire da quel loop infernale in cui si era infilato da settimane (un loop in cui la tronista – in modalità così ossessiva che stalker di tutto il mondo scansateve proprio! – passava ogni santissimaad elemosinare le briciole dai suoi due corteggiatori facendo loro al contempo pelo e contropelo su qualsiasi cosa facessero fuori dagli Elios, dall’andare a ballare nel week end all’iniziare a seguire biondazze mezze nude sui social) e ritrovare un barlume di senso prima che sia troppo tardi. Oggi aho FINALMENTE rivisto la Lavinia che mi aveva incuriosito a inizio percorZo, e anche l’Alessio Corvino che tanto mi era piaciuto nell’esterna del primo bacio con la tronista, quando aveva tirato fuori il suo lato più sensibile e attento. ...

Witty TV

La parrucchiera tranquillizza dopo un incidente domestico: 'Non mi ha preso a pugni nessuno' Anche se non fa più parte di, per aver lasciato il programma con Alessandro Vicinanza, l'ex ...Domani, sabato 17 dicembre , sarà il giorno dei verdetti - leélite scatteranno alle 13 , seguiranno gliélite alle 14.30 - ma gli atleti hanno iniziato quest'oggi a costruire ... Giovedì 15 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Una proposta della Lega in Emilia-Romagna scatena le proteste di Pd e M5s: si tratta di offrire uno screening della fertilità a uomini e donne che ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...