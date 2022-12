Uomini e Donne anticipazioni | Alessio Corvino sorprende Lavinia | la tronista in lacrime

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dopo le tante incomprensioni degli ultimi tempi, e dopo la brutta litigata avvenuta nell’ultima puntata di, sembra tornato il sereno tra(il corteggiatore dai capelli rossi) e laMauro. Come sappiamo dalleriguardanti l’ultima registrazione, infatti, i due ragazzi si sono ritrovati grande a una splendida esterna organizzata proprio daMauro riporta in esternae lui laLe parole durissime diMauro nei confronti disembrano aver ...

Witty TV

Diciottoe novesono stati fustigati ciascuno dalle 25 alle 39 volte nel corso di un raduno pubblico di gente del posto. Funzionari talebani hanno fatto una predica per dire dell'...Roma, 16 dic. - "L'Hpv è un virus che colpiscee può causare patologie molto pericolose come il cancro della cervice uterina. Il 100% dei tumori della cervice uterina è dovuto al papilloma virus. In passato si riteneva di dover ... Giovedì 15 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-a67c9264-14da-55a-bfe-3306d3722e6' ...Sui social, Ida Platano racconta di aver ricevuto un messaggio da una persona anonima con tanto di bigliettino sentimentale ...