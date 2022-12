Ultime Notizie – Sondaggi politici | Fratelli d’Italia doppia M5S

(Di venerdì 16 dicembre 2022)il Movimento 5 Stelle e da solo vale più di M5S e Pd abbinati. E’ il quadro delineato dalo realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 e diffuso oggi dal canale all news. Per quanto riguarda le intenzioni di voto,arriva al 33%. Il partito guidato dal premier Giorgia Meloni stacca nettamente il M5S che si attesta al 16,7%, seguito dal Pd al 15,4%. La Lega registra un 9,1%, mentre Azione/Italia Viva ottengono l’8,5%. Più indietro, Forza Italia al 6%, Alleanza Verdi Sinistra al 3,1%, ItalExit al 2,4%, +Europa all’1,9%, Unione Popolare all’1,8%, infine Noi Moderati – Udc all’1,1%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

(COVID: LEIN DIRETTA) Palù: 'Covid meno letale dell'influenza' approfondimento Coronavirus e influenza in Italia, news. Iss: scende Rt sotto 1. LIVE Sempre in riferimento al Sars - ...Come sta e quali sono leRispetto al primo pezzo che ho portato alla vostra attenzione di recente , qualche riscontro più concreto effettivamente c'è. Vediamo come stanno le cose, in ... Ucraina ultime notizie. Raid russi contro diverse città ucraine Il triumvirato composto da Federal Reserve (FED), Banca centrale ruropea (BCE) e Banca d'Inghilterra (BoE) ha infatti aumentato i rispettivi tassi d'interesse dello 0,50% nelle ultime 48 ore, ...Edoardo Tavassi, su richiesta del GF Vip, ha imitato Daniele Dal Moro: il Vippone non l'ha presa per niente bene.