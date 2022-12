Ultime Notizie – Russia avvia esercitazioni tra Baltico e Kaliningrad

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ladà il via alletra il. Lo scrive l’Interfax, precisando che “i gruppi tattici navali partiranno dalle loro basi e saranno dispiegati nelle aree designate per svolgere compiti di addestramento”. Le truppe verranno dispiegate nella regione di, exclave russa tra Lituania e Polonia, per un’esercitazione che vedrà impegnati 1.500 militari, 10 navi da guerra e l’aviazione. I gruppi di navi della base baltica, prosegue la note, eseguiranno “pratici colpi di missili e artiglieria per distruggere le navi e gli aerei di un ipotetico nemico”. I militari della divisione antisommergibile svolgeranno, inoltre, il compito di proteggere le navi e i sottomarini della flotta del. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...