Ultime Notizie Roma del 16-12-2022 ore 19 | 10

(Di venerdì 16 dicembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno manovra in apertura di giornale Grazia a farti dare ci saranno la proroga del superbonus al 31 dicembre l’aumento delle pensioni minime a €600 per gli over 75 così la presidente dei senatori di Forza Italia Licia ronzulli Questa me la tieni conto del quadro economico in modo responsabile non mette a rischio i conti pubblici ma garantisce le fasce medio-basse molti spiega paventavano rischi indicibili in caso di Vittoria elettorale del centrodestra chiama il governo e nessuno dei quali prospettati concludi ronzulli si è concretizzato la cronaca un uomo ucciso a coltellate la compagna poi si è tolto la vita a Villabate un paese alle porte di Palermo da vittima 44 anni era una volontaria dell’associazione archè da circa un mese litigava spesso con l’uomo ...