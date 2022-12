Ultime Notizie – Morto Sinisa Mihajlovic | l’omaggio della politica | i messaggi di Meloni | Salvini | Renzi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Da Giorgiaa Matteo, da Enrico Letta a Matteo, da Carlo Calenda a Giuseppe Conte. Laitaliana rende omaggio aoggi all’età di 53 anni. L’allenatore ed ex calciatore serbo, ricoverato da alcuni giorni a Roma, era malato di leucemia. La malattia gli era stata diagnosticata nel 2019. “Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio”, scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia. “Non ci voglio credere, stramaledetta ...