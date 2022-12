Ultime Notizie – La lezione contro il cyberbullismo di Jolanda | la figlia di Ambra

(Di venerdì 16 dicembre 2022)Renga, ladiAngiolini e Francesco Renga, scende in campoilcon un video su TikTok in cui ‘asfalta’ i leoni da tastiera che la additano come “labrutta” della coppia famosa e dà unaal mondo dei social media che può ispirare tanti suoi coetanei. “Sono io,, o labrutta”, dice la ragazza, dopo aver postato la parte di un video dedicatole sui social con tanti commenti di internauti impegnati a scrivere che lei non è all’altezza della bellezza della mamma. “A parte gli scherzi – prosegue, che ha 18 ma saggezza da vendere – ‘sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola. Quando mi vedo allo specchio o nelle foto. ...

Il Sole 24 ORE

Hatayspor - Lazio è un'amichevole e si gioca venerdì alle ore 16:00:, statistiche, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici. Se Maurizio Sarri ...e una vittoria nelledue ...Neve a bassa quota, ma anche la pioggia . Nelleore, l'Italia è stata stretta nella morsa del maltempo. L'instabilità proseguirà nel weekend: è previsto un ulteriore calo delle temperature, così come piogge, rovesci e nevicate. Si attende ... Ucraina ultime notizie. Ok Ue al price cap, ma si tratta sulla soglia. Von der Leyen: fiduciosa per ... Firenze: Sono 1.266 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 267 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 999 con test rapido. Il numero dei contag ...Per i fatti verificatisi a settembre in un’area di servizio di Canossa i Carabinieri di San Polo d’Enza eseguono a carico del conducente una misura cautelare richiesta dalla Procura reggiana ...