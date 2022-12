Ultime Notizie – Influenza australiana 2022 | Iss | 4 | 5 milioni di contagiati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sono quasi 4e mezzo gli italiani colpiti finora dall’: dall’inizio della sorveglianza isono stati 4.462.000, riferisce l’ultimo bollettino dei medici sentinella della rete Influnet, diffuso dall’Istituto superiore di sanità. Nell’ultima settimana gli infettati da sindromi simil-li sono stati circa 917mila, in lieve calo rispetto ai 943mila della settimana precedente. “Si arresta la crescita” del numero di casi di sindromi simil-li in Italia. Nella 49esima settimana del, l’incidenza è infatti pari a 15,5 casi per mille assistiti (erano 16,0 nella settimana precedente) e si attesta nella “fascia di intensità alta” secondo quanto emerge dal rapporto Influnet relativo alla ...