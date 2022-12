Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 26 077 contagi e 170 morti | bollettino ultima settimana

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sono stati 26.077 i nuovida Coronavirus dal 9 al 15 dicembre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Nello stesso periodo sono morte 170 persone. In sette giorni sono stati processati 179.544 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 14,5%. Negli ospedali ci sono 35 ricoverati in terapia intensiva, 2 in più rispetto all’ultimoregionale che ne indicava 33, e 1.402 in area medica, 56 in meno rispetto all’rilevazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione