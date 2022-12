Ucraina | Tajani | “Timidi segnale disponibilità da Mosca | Cina può influire”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La Russia non sta dando grandi segnali diperò è altresì vero che erano mesi che Putin non parlava di possibile pace, accordo, trattative. Poi continua a colpire le popolazioni civili e ora è in corso un attacco su Kiev. Però qualche battuta, qualche timidodiè partito da. Crederci o no è un altro punto, ma ritengo che se ladecidesse di intervenire e fare pressioni forti, aqualche riflessione la farebbero”. Così il ministro degli Esteri Antoinio, intervenendo alla seconda giornata del decennale di Fratelli d’Italia. “Ritengo – ha aggiunto il vicepremier – che sia soprattutto lail Paese che più di ogni altro possasulle decisioni russe. Un ...