Ucraina | nuovi raid russi da Kiev a Kharkiv Pioggia di missili anche su Zaporizhzhia

(Di venerdì 16 dicembre 2022)– Diverse regioni dell’sono state svegliate questa mattina dal suono degli allarmi anti aerei. Lo riferiscono le autorità locali, ma non solo. “Non ignorare gli allarmi antiaerei, restate nei rifugi”, ha scritto pochi istanti fa Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente ucraino su Telegram. Sempre su Telegram l’amministrazione comunale diha invitato gli abitanti della capitalea recarsi nei rifugi. ”Nella capitale è stato annunciato un allarme antiaereo! Per favore, andate al riparo!”, ha scritto l’amministrazione su Telegram.Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione regionale di, ha avvertito le persone tramite Telegram di rimanere nei rifugi tra gli allarmi deiaerei. Sulla stessa linea Vitaliy Bunechko, ...

Vatican News - Italiano

Da qui lo zar pescherà imilitari per la campagna, ma è chiaro che questo database sarà un perno delle strategie militari a lungo termine di Mosca. Putin, dal discorso di fine anno (......dell'hanno definito 'un'offensiva massiccia' da parte russa. Oleksiy Kuleba, governatore della regione militare di Kiev, ha chiesto agli abitanti di restare nei rifugi in previsione di... Ucraina: nuovi attacchi russi. Incontro Mosca - Washington Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Mosca accusa l’Ucraina. Gli Stati Uniti non potranno sottrarsi alla responsabilità per le azioni terroristiche di Kiev, compreso il lancio di missili contro obiettivi russi. Lo ha affermato in un brie ...