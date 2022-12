Ucraina | Mattarella | ' Russia vicina per cultura e storia | mai pensato capace di tali crudeltà**

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Mai avremmodi dover assistere all'immane disastro causato dalla guerra di aggressione scatenata dallacontro l'Ucraina. Un'aggressione che ha fatto ripiombare l'Europa in un incubo che eravamo certi fosse destinato a rimanere nelle pagine più buie della nostra. Mai avremmoche quell'incubo potesse ripresentarsi. E mai avremmoche un Paese come la, a noi così vicino per, potesse arrivare al punto di attaccare le infrastrutture civili dell'Ucraina al fine crudele di privare la popolazione di luce, acqua e riscaldamento per tutto il lungo e rigido inverno di quei luoghi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in ...

Agenzia ANSA

... dall'agenda della Meloni la riforma costituzionale sul presidenzialismo, quindiresterà ... risulta che l'Unione europea proprio dal voto italiano siasi rafforzata nel dare aiuto all'... sono stati i tre temi sottolineati dal presidente della Repubblica, Sergio, nei suoi ... area ancora più centrale oggi con il muro alzato ad Est dalla guerra in. Sponsor Incontro Mattarella-Parolin, 'Helsinki' per la pace in Ucraina Roma, 15 dic. (Adnkronos) - A causa della crisi internazionale determinata dalla guerra in Ucraina, gli ambasciatori in Italia della Federazione russa e della Bielorussia non sono stati ...(Adnkronos) - A causa della crisi internazionale determinata dalla guerra in Ucraina, gli ambasciatori in Italia della Federazione russa e della Bielorussia non sono stati invitati all'incontro di dom ...