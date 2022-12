Tutti noi c’eravamo dimenticati del ‘MES’ | ma adesso la Troika ce lo ricorda!

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Bruxelles, dopo la luna di miele con il governo Meloni, va in pressing su Roma: “Speriamo che l’Italia ratifichi velocemente la riforma del Mes”, trattandosi di una parte integrante del completamento dell’unione bancaria. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, riferendosi all’eventualità che il nostro Paese si trovi ad essere l’unico a non

Fp Cgil

Di Silvestre ha parlato anche delle future formule di vendita: 'vogliamo guidare insieme ai ... per far vivere l'emozione dell'arte acoloro che abitualmente non frequentano il teatro, ...... bensì di suggestioni, idee chehanno la possibilità di adattare e declinare su se stessi". Questa nuova interpretazione del concetto make - up e beauty è, per, la prima grande tendenza del ... Caterina, medico di PS: 'Noi ci siamo per tutti, ma voi tutti dovete ... Heather Parisi è stata ospite del programma di Cristiano Malgioglio ‘Mi Casa Es Tu Casa’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno sorpreso. La ballerina italoamericana ha infatti affermato che t ...