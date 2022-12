Tutti noi c’eravamo dimenticati del ‘MES’ | ma adesso la Troika ce lo ricorda!

TUTTO mercato WEB

possono esporre le proprie idee, magiochiamo a calcio e proteggiamo il calcio e i suoi tifosi. Difendiamo i diritti umani, i valori', ha continuato, per poi aggiungere che il Mondiale ......ultime uscite il Pordenone ha rallentato un po' ma proprio per questo troveremo di fronte auna ... Bisogna mettersi più attenzioni nei momenti della partita da parte di. Partita molto ... Nesta ricorda Mihajlovic: "Sei stato un esempio per tutti noi e soprattutto per me" La morte di Sìnisa Mihajlovic ha sconvolto tutti. Il mondo del calcio e non solo, perché si sa, quando vengono a mancare persone del carisma dell'ex difensore non ...Attraverso il proprio account Instagram, il terzino della Juventus, ora in prestito all'Eintracht Francoforte, Luca Pellegrini ha omaggiato Sinisa Mihajlovic dopo la ...