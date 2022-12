Trump supereroe | le card digitali vanno a ruba anche se costano tanto

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono andate ale cartedi Donaldin versione, lanciate ieri dall’ex presidente, a 99 dollari l’una, ed esaurite in meno di 24 ore. Il sito dove erano state messe in vendita ha reso noto che nessuna delle 45mila carte è più disponibile. E’ stato lo stessoa lanciare ieri la serie di carte in cui compare in formato ‘’ per “rappresentare la mia straordinaria vita e carriera”. Una serie limitata di edizioni, simili alle figurine dei campioni di baseball “ma si spera molto più eccitanti”, pubblicizzava l’ex presidente specificando che le carte, in vendita a 99 dollari l’una, sono “un’ottima idea per i regali di Natale”. “Non aspettate, finiranno veramente in fretta” concludeva da esperto imbonitoreche ...