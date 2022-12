Trasporta cavalli senza patente | maxi multa - Cronaca - lanazione it

Grosseto Notizie

L'uomo era alla guida di un furgone intercettato dalla Polizia stradale sull'Aurelia: non era autorizzato nemmeno a trasferire gli ...E non solo quello: dalle ulteriori indagini effettuate dagli agenti è emerso che i, in realtà, non erano i suoi ma, al contrario, li stava trasportando su commissione di altre persone senza ... Trasporta cavalli senza licenza: maxi multa della Stradale CAPALBIO: L’uomo è stato fermato dalla polizia in Toscana, lungo l’Aurelia, mentre stava trasferendo gli animali da Civitavecchia a Padova. Per lui maximulta ...Dalle ulteriori indagini effettuate dagli agenti è emerso che i cavalli, in realtà, non erano i suoi ma li stava trasportando su commissione ...