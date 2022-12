Tragedia al Rione Ferrovia | uomo trovato senza vita in casa

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Macabra scoperta nel primo pomeriggio: undi 78 anni è statoprivo diall’ìnterno della propria abitazione in via Francesco Paga, in prossimità del passaggio a livello della trattaria Benevento – Avellino. La morte dell’, che viveva solo, sarebbe da attribuire, secondo i primi accertamenti da parte della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica intervenute sul posto, ad un atto autolesionistico. Sul posto anche personale del 118 e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

