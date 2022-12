Traffico Roma del 16-12-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Maggior attenzione lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare perché ho un incidente nell’ultima ora era allentato ulteriormente gli spostamenti tra via pisane via Trionfale non va meglio in esterna Dov’è la circolazione è maggiormente concentrata tra laFiumicino e la Tuscolana un tamponamento sul tratto laziale della 13 Il Bivio a 24 e la diramazioneSud in direzione Napoli in costante aumento delsul tratto Urbano della A24 in particolare tra la tangenziale est e via di Tor Cervara verso il Gra stessa situazione che per una precedente incidente su via del Foro Italico dove non si escludono code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni trafficata anche la tangenziale est nel dettaglio tra la A24 a viale Castrense ...