Traffico Roma del 16-12-2022 ore 07 | 30

(Di venerdì 16 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto Come di consueto in queste ore Ci sono rallentamenti con code su tutte le principali vie consolari in entrata verso il centro città spostamenti analizzati dal maltempo su gran parte della capitale A tal proposito la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di livello giallo per rischio idraulico e idrogeologico su tutta la regione aNord Siete in coda sulla via Flaminia tra l’albero e due punti sulle tratto Urbano della A24L’Aquila code dal raccordo alla tangenziale code anche sulla diramazioneSud a partire da Torrenova Ed ora sul Raccordo Anulare incolonnamenti carreggiata interna a partire dalla Casilina Sino all’uscita Ardeatina è in carreggiata esterna tra Latisana e l’uscita per l’aeroporto di Fiumicino rallentamenti sulla ...