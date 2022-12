“Topi e blatte nelle stanze degli immigrati” Ancora sporcizia letteralmente su Soumahoro e le coop

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Roma, 16 dic –strutture delledi Aboubakar. Non sembra salvarsi niente in un’inchiesta le cui carte, giorno dopo giorno, rivelano particolari sempre più inquietanti.dei clandestiniin cui la famiglia“accoglieva” i clandestini e i lavoratori. Non solo i guai finanziari e gli sfruttamenti, Karibu e compagnia tenevano le strutture in condizioni pessime, dal punto di vista igienico-sanitario. Così si legge in altre carte del fascicolo della Procura di Latina, come riporta il Giornale. L’ordinanza del Gip Giuseppe Moltese cita ...