The Weeknd canta la colonna sonora del film Avatar | La via dell’acqua

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nothing is Lost (You Give Me Strength) è il nuovo singolo di Theoriginale del: La ViaÈ già disponibile Nothing is Lost (You Give Me Strength), il nuovo singolo di Theoriginale del: La Via. Scritta da Thee prodotta da Swedish House Mafia insieme a Simon Franglen, il brano racconta la storia epica, l’azione mozzafiato e l’emozionante dramma delstesso. Laoriginale delcontiene anche una traccia inedita del compositore Simon Franglen, vincitore del Grammy Award. L’attesissimo ...

Rockol.it

L'autorevole rubrica radiofonica dedicata ai personaggi del music biz, le ultimissime music news, i singoli e gli album in uscita. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Music - Express - Noe -...Ph: Brian Ziff/Wikimedia Il nuovo singolo diè Nothing Is Lost (You Give Me Strenght) , non un outtake né una scelta estemporanea rispetto all'ultimo album Dawn FM : il brano del cantautore canadese fa parte della colonna sonora di ... The Weeknd, una canzone per il nuovo film “Avatar 2" The Weeknd ritorna con Nothing Is Lost (You Give Me Strenght), il nuovo singolo per la colonna sonora di Avatar - La Via Dell'Acqua. Ecco il testo e la traduzione ...The Weeknd ha condiviso una nuova canzone. Scritta per il nuovo film Avatar: La Via dell’Acqua, l’ampia Nothing Is Lost (You Give Me Strength) vede la superstar canadese cantare su un’epica colonna so ...