Terziario | Distribuzione e Servizi | 37milioni di euro in più per 55mila lavoratori bergamaschi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nell’ambito del lungo percorso negoziale di rinnovo del contratto nazionale del, si è arrivati nelle scorse ore alla sottoscrizione del protocollo straordinario di settore, da parte di Confcommercio-Imprese e dei sindacati di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs). In base all’accordo, verranno erogati aiun importo una tantum di 350(la cifra è relativa al IV livello del settore), e un acconto di 30lordi mensili (sempre relativi per convenzione al IV livello) sui futuri aumenti contrattuali da aprile 2023, entrambi riparametrati per livello d’inquadramento. Il range va infatti dai 20lordi mensili per il VII livello fino a superare i 52per i quadri. Tra importi una tantum e ...

