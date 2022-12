Terremoto nella Lega Pro. Arrivano le dimissioni del presidente Ghirelli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non passa il progetto di riforma della Serie C e Francescosi dimette .inPro dopo la bocciatura della proposta di modifica del forma del campionato: il, fautore del...

Virgilio Notizie

Non passa il progetto di riforma della Serie C e Francesco Ghirelli si dimette .in Lega Pro dopo la bocciatura della proposta di modifica del forma del campionato: il presidente, fautore del progetto, all'indomani del no dell'assemblea ha annunciato di lasciare: lo ha ......programmazione nazionale. Voglio ricordare che Camelot nacque come campo scuola temporaneo nel 2003, a seguito della chiusura della scuola di via Colonia Giulia disposta dopo ildi ... Terremoto nel Foggiano, sul Gargano scossa di magnitudo 3.2 nella notte: la situazione Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha presentato le sue dimissioni all'indomani della bocciatura del suo piano di riforma del calcio di terza serie, lo ha fatto con una lunga lettere dove ...La scelta di rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale "al fine di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale" ...