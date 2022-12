Tennis | Torneo Limoges Bronzetti si ferma in semifinale

BariToday

Finisce in semifinale l'avventura di Lucia Bronzetti approdata nelle semifinali dell'"Open BLS de Limoges",WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta avviando alle battute conclusive sul veloce indoor della città francese e che di fatto chiude la stagione 2022. La 24enne di ...La romagnola si arrende in due set alla danese Tauson ROMA - Finisce in semifinale l'avventura di Lucia Bronzetti approdata nelle semifinali dell'"Open BLS de Limoges",WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta avviando alle battute conclusive sul veloce indoor della città francese e che di fatto chiude la stagione 2022. La 24enne di Villa ... Seicento giovani talenti del tennis italiano in arrivo a Bari, si sfideranno nel 'Torneo di Natale' La numero 1 del mondo Iga Swiatek è diventata ufficialmente un'assistita dell'agenzia globale di management delle star sportive. Questa decisione, le porterà ulteriore visibilità mediatica ...La numero 2 d'Italia rimonta la padrona di casa Burel ed è già certa di raggiungere il miglior piazzamento in carriera. In semifinale trova la favorita Clara Tauson ...