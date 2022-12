Tennis | Lucia Bronzetti raggiunge semifinale e best ranking al WTA 125 di Limoges

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022)guadagna due obiettivi in un colpo solo, e proprio all’approssimarsi della fine del 2022. Siamo in pieno periodo di WTA 125, ed è in uno di questi, il tradizionale torneo di, in Francia, che la numero 2 d’Italia non soltanto arriva in, ma guadagna anche con certezza la propria miglior classifica in carriera. Dopo aver sconfitto al primo turno la britannica Jodie Burrage per 6-4 6-4 e al secondo la croata Jana Fett per 6-4 6-2, la ventiquattrenne riminese si è imposta sulla francese Clara Burel per 3-6 6-4 6-0, qualificandosi così per il penultimo atto dove sarà la danese Clara Tauson, grande potenziale ancora non pienamente espresso, la sua avversaria., Jannik Sinner si allenerà ad Alicante fino al 21 dicembre: l’obiettivo è prevenire gli infortuni per un 2023 ...