Tennis | la politica russa contro Daria Kasatkina | rea di essere sé stessa | un parlamentare la definisce ‘agente straniero’

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) In Russia continua a respirarsi un’aria alquanto pesante. Le vicende belliche con l’Ucraina sono ben note; in molti tra atleti e personaggi di spicco di originehanno espresso la loro lontananza dal conflitto, tra cui c’è anche l’ottava giocatrice delle classifiche mondiali. La semifinalista dell’ultimo Roland Garros fece scalpore in patria con un’intervista al blogger Vitya Kravchenko, in cui discusse apertamente il suo coming out (dopo la rivelazione della sua bisessualità arrivata nel 2021) rivelando di avere una relazione con la pattinatrice artistica Natalia Zabiiako; oltretutto laaffermò la sua speranza di una rapida chiusura del conflitto bellico. Parole che non sono evidentemente piaciute ad alcuni parlamentari russi, tra cui spicca Roman Teryushkov, membro dell’ottava Duma di ...