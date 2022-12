Tecnologia e zero emissioni | Fincantieri alza il velo sul piano industriale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il primodopo venti anni di Giuseppe Bono. Non era facile permettere a terra una strategia che portasse in dote il ritorno all’utile entro il 2025, dopo due anni e passa funestati dalla pandemia prima, con paralisi del settore crocieristico, e dall’esplosione dei costi delle materie prima poi. Eppure, a un mese e mezzo dalla scomparsa del manager che prese il timone del gruppo triestino nel lontano 2002, per lasciarlo nel maggio scorso con l’arrivo del nuovo tandem Claudio Graziano e Pierroberto Folgiero, nelche guarda al 2027 non manca l’ambizione. A fine luglio,aveva riportato una perdita semestrale di 234 milioni di euro, sull’onda dei postumi della pandemia, proprio mentre gli ordinativi del settore cruise ricominciavano a carburare. Ma ora il ...

Agenzia ANSA

La batteria da 4.520 mAh è dotata di ricarica veloce Oppo SuperVOOC a 67W , che è in grado di arrivare al 100% di autonomia (da) in 42 minuti. C'è anche la ricarica inversa. Tra le connessioni ...... ma da qui a usare questo tipo diin termini pratici, da quello che dicono gli ...della corruzione di un vice presidente del Parlamento europeo e di un ex parlamentare sono meno che, ... Stellantis: Tavares, zero emissioni nel 2038 stella polare - Industria Grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, introdotta dapprima su Renegade e Compass 4xe e poi sull’icona Wrangler e su Grand Cherokee, il cui arrivo è imminente, è possibile affrontare al volante di ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...