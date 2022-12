'T'appartengo' di Ambra in vetta alla classifica iTunes AUDIO E TESTO

Rolling Stone Italia

Il testo di "T'" diIo mi ero persa nella nebbia e tu Tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più E adesso che siamo tornati insieme Ti dico t'amo e tu non me lo dici mai E adesso giura, ...La commozione della mammaAngioliniAngiolini, che è tornata in auge dopo la straordinaria esibizione di 'T'' a X Factor , a sua volta ha ricondiviso il video della figlia sui ... Non solo ‘T’appartengo’: tutto quello che dovete sapere sulla discografia di Ambra Le reazioni di Ambra Angiolini e Francesco Renga al video di Jolanda: "Sono la figlia brutta di Ambra e Francesco" ...Cambio di rotta per Ambra Angiolini che questa volta rivolge le sue attenzioni su tutt'altro genere, la maglietta indossata fa capire tutto ...