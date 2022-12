Tabellone semifinali Mondiale per club femminile 2022 volley | gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ildelledelperdi: ecco, di seguito, glidelle sfide del penultimo atto. L’Italia si è presentata al via della massima competizione globale riservata aicon la Prosecco Doc Imoco Conegliano di Daniele Santarelli, vincitrice della manifestazione nel 2019. Ora le quattro squadre ancora in gioco si sfidano nelleincrociate, che definiranno le finali per il terzo e per il primo posto. Lesi svolgeranno nella giornata di sabato 17 dicembre sul campo dell’Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Di seguito ildelledelper ...