Tabellino Liverpool-Milan 4-1 | gol e marcatori Dubai Super Cup 2022

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ildi4-1 con idella sfida valida per laCup. Primo tempo scoppiettante negli emirati: la sblocca Salah dopo appena cinque minuti, il pareggio è frutto di un bel gol di Saelemaekers, ma Thiago Alcantara riporta avanti gli inglesi, che dilagano nel finale del secondo tempo grazie alla doppietta di Nunez. Di seguito ecco ilcompleto. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Kelleher (14’st Adrián); Milner (14’st Frauendorf), Matip (21’st Phillips), Gomez (28’st Quansah), Robertson (14’st Tsimikas); Bajcetic, Thiago (14’st Carvalho), Elliott (Clark); Salah (38’st Doak), Firmino (14’st Núñez), Oxlade-Chamberlain (14’st Keita). A disp.: Davies; Chambers; Cain, Corness. All.: ...

in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ](ENG): . A disposizione: MILAN (ITA): . A disposizione: Reti: Presentazione del match QUI- Klopp dovrebbe affidarsi al modulo 4 - ...... alle ore 16,30, contro il. Per i rossoneri due ottimi test di preparazione in vista ...ARSENAL (ENG): Hein K., Gabriel Magalhaes, Holding R., Lokonga A. S. (dal 45 st Nwaneri E.), ... Amichevole Liverpool-Milan 4-1: tabellino e marcatori del match | News Il Milan viene sconfitto in amichevole dal Liverpool nella Dubai Super Cup: finisce 4-1 con doppietta nel finale di Nunez ...70' TRAVERSA!! Grande giocata di El Hilali dal limite dell'area, destro secco e legno pieno. 66' Cambio per Klopp: fuori Matip, dentro Philipps. 63' Si accende subito ...