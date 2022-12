Superbonus | Giorgetti | Proroga al 31 dicembre in Manovra | Al lavoro su pagamenti Pos e Reddito di Cittadinanza | FI | pensioni minime a

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Leggi Anche Ue:italiana ok ma 'boccia' innalzamento contante e norme Pos Leggi Anche Sciopero generale venerdì 16contro la: 'Rimettere al centro il' Ma non è questa l'...

Il Sole 24 ORE

...comunicato dal ministro dell'Economia Giancarlo. Chi presenterà la dichiarazione di inizio lavori nei prossimi giorni, quindi, non si dovrà accontentare del 90% ma otterrà ilal ...... ecco quali sono i Paesi membri l'analisi Tassi, la comparazione tra Bce e Fed i dati I tassi della Bce nel corso degli anni investimenti ammessi a detrazione, la situazione al 30 novembre ... Il superbonus cambia ancora, dalla proroga alle cessioni: tutte le novità Il ministro Fitto pensa a un decreto da approvare fra Natale e capodanno perché arrivare in tempo per le vie ordinarie è molto difficile ...Il sussidio nel 2023 potrebbe essere ridotto da 8 a 7 mesi, liberando così circa 200 milioni di euro. Mentre l'estensione del bonus legato all'edilizia "probabilmente confluirà nella legge di bilancio ...