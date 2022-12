Superbonus 110% | c’è la proroga fino al 31 dicembre | il nodo Cilas e l’assemblea condominiale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Laalper ilsarà tra gli emendamenti del governo alla Legge di Bilancio. Lo ha annunciato ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Spiegando che bisogna fare presto perché mancano una decina di giorni alla scadenza che porterebbe all’esercizio provvisorio. Ma la, ovvero la comunicazione di inizio lavori, dovrà essere arrivata entro il 25 novembre. Le delibere condominiali dovranno essere fatte quindi «entro l’11 novembre», ha aggiunto. Per i crediti invece la proposta del governo è quella delle 3 cessioni e Sace, ha detto, specificando che il possibile intervento di Cassa Depositi e Prestiti per il«non è contemplato in norma». Il problema dei crediti La proposta non piace alle opposizioni. Sono migliaia le aziende rimaste senza liquidità a ...

