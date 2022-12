Summer Job | dal 16 dicembre su Netflix

Io Donna

Questo, in estrema sintesi, è quello che vedremo in, il primo reality Netflix condotto da Matilde Gioli e prodotto da Banijay Italia . Che oggi, 16 dicembre, debutta sulla piattaforma. È ...I ventenni di oggi che rapporto hanno con il mondo del lavoro Ruota intorno a questa domanda "", il ... A lavorare! Su Netflix arriva “Summer Job”, primo reality italiano a metà tra “RiccanzaR 10 ragazzi mandati in un resort in Messico scoprono che devono mettersi a lavorare. Altro che Margarita a bordo mare ...Il 16 dicembre arriva Summer Job, il primo reality show italiano targato Netflix e condotto da Matilde Gioli: ecco tutti i dettagli e i nomi dei concorrenti.