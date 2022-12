Suicidio Alessandro Cascone | il caso di bullismo prosegue

(Di venerdì 16 dicembre 2022)- Alle prime ore di questa mattina, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato cinque minorenni a Gragnano, nella provincia di Napoli. Questi terrorizzavano i loro coetanei con atti die sono accusati a vario titoli di atti persecutori e rapina. Due dei ragazzini arrestati sono indagati anche per la morte di. Si tratta del 13enne suicidatosi proprio a Gragnano lo scorso 1° settembre. Al termine delle formalità di rito, i cinque arrestati si sono recati in comunità. Le indagini che hanno portato ai cinque arresti di questa mattina, hanno permesso di accertare che i cinque minorenni hanno messo in atto veri e propri atti persecutori, per tre anni, nei confronti di un 14enne di ...

Fanpage.it

Due degli indagati, inoltre, sono coinvolti nel procedimento penale riguardante ildel 13enneCascone, avvenuto proprio a Gragnano lo scorso 1 settembre.Cinque minorenni sono finiti in comunità per avere tormentato un coetaneo. Due di loro sono già sotto indagine per la morte del 13enne che a settembre si è tolto la vita lanciandosi dal balcone di ... Bullismo a Gragnano, arrestati 5 minorenni: due sono indagati per il ... A Gragnano (Napoli), i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità, disposta dal Tribunale ...Tra i ragazzi portati in comunità due sono accusati di istigazione al suicidio dell'inchiesta sul decesso del 13enne che lo scorso primo settembre è precipitato dalla finestra della propria abitazione ...