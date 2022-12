Striscioni di CasaPound negli aeroporti siciliani contro il caro voli

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Catania, 16 dicembre – Volare a New York da Roma costa meno, molto meno che raggiungere la Sicilia! Sembra assurdo ma è così e ancora una volta il periodo delle feste di fine anno, come quelle pasquali, rappresenta il picco più inverosimile. Cifre che si aggirano intorno ai mille euro, (quando per volare, ad esempio, da Roma a Milano il costo è di 200 euro), e che hanno scatenato le proteste degli isolani a partire dal Governo Regionale sino all’esposizione dida parte diItalia nei principalidella Sicilia, Catania e Palermo. Mille euro per un volo nazionale per e dalla Sicilia Solo pochi giorni fa il presidente Renato Schifani è stato costretto a rientrare a Palermo con la nave da Napoli per assenza di posti suida Roma, toccando così con mano una difficoltà annosa per i ...

