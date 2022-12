Stranger Things | le anticipazioni del regista sulla stagione 5

(Di venerdì 16 dicembre 2022) In attesa di scoprire di piùtrama della quinta, ile produttore Shawn Levy ha concesso ai fan un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori del nuovo capitolo die cosa aspettarsi dall’ultimaha ravvivato il 2022 con una quartaricca di colpi di scena e verità svelate sulle origini di alcuni personaggi. In attesa della quinta, ile produttore Shawn Levy ha cercato di regalare qualche preziosa anticipazione ai fan di quello che accadrà e come dovranno prepararsi.. Crediti: Netflix – VelvetMagIdeata dai fratelli Duffer,finora è una delle ...

Sky Tg24

... The Banshees of Inisherin Ruben Östlund, Triangle of Sadness Dana Stevens, Maria Bello, The Woman King TELEVISION: Best Drama Series: Heartbreak High Mystery Road: Origin Severance...49 minuti fa La quinta e ultima stagione diè destinata a chiudere una delle più grandiose serie TV degli ultimi anni e, mentre i fan si stanno dedicando alle teorie più disparate, il regista dello spettacolo Shawn Levy promette ... Stranger Things, il produttore Shawn Levy promette un finale "epico ed emozionante" Mercoledì continua a scalare la classifica di Netflix: a tre settimane dal debutto ha superato DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story.Stranger Things si concluderò con la quinta stagione e uno dei produttori ci ha tenuto a sottolineare diversi aspetti della serie.