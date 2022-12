Storie Italiane | il legale di Saman Abbas perde la pazienza in diretta Eleonora Daniele la riprende | ' Ci vuole cautela'

leggo.it

torna a parlare del caso di Saman Abbas , ma durante la diretta Eleonora Daniele è costretta a porre un freno alle dichiarazioni di una sua ospite. Nel corso della trasmissione si è ...torna sul caso di Alice Neri e dà una notizia esclusiva in diretta, sempre legata al telefonino della donna trovata carbonizzata in un'auto dopo essere uscita la sera con un collega. ... Storie Italiane, il legale di Saman Abbas perde la pazienza in diretta. Eleonora Daniele la riprende: «Ci vuol L'acquisto del 16enne Endrick da parte del Real Madrid è solo l'ultima di queste operazioni di mercato: scopriamo quali sono stati gli under 18 più cari della storia ...Storie Italiane torna a parlare del caso di Saman Abbas, ma durante la diretta Eleonora Daniele è costretta a porre un freno alle dichiarazioni di una sua ospite. Nel corso della ...