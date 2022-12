Storie Italiane | Eleonora Daniele sconvolta e indignata mentre si parla della malattia della piccola Giada | ecco cosa è successo

leggo.it

Su Rai1784.000 (18.1%) e 984.000 (18.6%). In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 683.000 (9.9%), Viva Radio 2! E un po' anche Rai1 223.000 (7.5%). Su Canale 5 Tg5 Notte 642.000 (8.8%...Eleonora Daniele apre una parentesi, durante, a Telethon , la nota maratona televisiva finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca di malattie genetiche. Nel corso del programma presenta la storia di due famiglie, con due ... Storie Italiane, Eleonora Daniele sconvolta e indignata mentre si parla della malattia della piccola Giada: ec Eleonora Daniele apre una parentesi, durante Storie Italiane, a Telethon, la nota maratona televisiva finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca di malattie genetiche. Nel corso del ...È arrivato il Natale a Dream Land, e così Nintendo ha pensato bene di raccontare una storia a tema per tutti i fan della serie di Kirby.