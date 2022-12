Stasera in TV | Film | Programmi e Serie TV di Venerdì 16 Dicembre 2022

(Di venerdì 16 dicembre 2022)in TV: Perfetti sconosciuti, The Informer - Tre secondi per sopravvivere, Book Club - Tutto può succedere, La recluta, Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio., Fiction ein TV: Sanremo Giovani- La Finale, SWAT, Ora tocca a noi - Storia di Pio La Torre, Con l'aiuto del cielo, Crossfire

Libero Magazine

...di Torino sparisca e chiediamo che sia confermato il ritorno a Torino della trasmissione 'c'... durante la cerimonia di apertura della quarantesima edizione del "TorinoFestival" - che si è ...Ascolti 15 dicembre 2022 in Prima Serata su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene ilSe Mi Lasci Ti Sposo è stato visto da una media di 2.567.000 spettatori pari al 15%. Su Canale ...Rete4... Stasera in TV: film, serie e programmi di giovedì 15 dicembre LA GRANDE BELLEZZA Ore 23:05 Cine 34 Regia: Paolo Sorrentino. Interpreti: Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi, Massimo De Franc ...Un film giallo dai risvolti imprevedibili ed eccentrici. Una fitta trama di delitti e bugie, con un cast d’eccezione per una piacevole serata cinema su Netflix.