SOTTOTITOLI La Bce alza i tassi di interesse di 50 punti base | l' annuncio di Lagarde

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Francoforte, 15 dicembre 2022 "Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di aumentare i tredichiave della BCE di 50e, sulladella sostanziale revisione al rialzo delle prospettive di inflazione, prevediamo di aumentarli ulteriormente. In particolare, abbiamo ritenuto che ididovranno ancora aumentare in modo significativo e a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da garantire un tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%", le parole della presidente della Banca Centrale Europea,, in conferenza stampa. / Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev