Sondaggi politici | Fratelli d’Italia doppia M5S

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) –il Movimento 5 Stelle e da solo vale più di M5S e Pd abbinati. E’ il quadro delineato dalo realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 e diffuso oggi dal canale all news. Per quanto riguarda le intenzioni di voto,arriva al 33%. Il partito guidato dal premier Giorgia Meloni stacca nettamente il M5S che si attesta al 16,7%, seguito dal Pd al 15,4%. La Lega registra un 9,1%, mentre Azione/Italia Viva ottengono l’8,5%. Più indietro, Forza Italia al 6%, Alleanza Verdi Sinistra al 3,1%, ItalExit al 2,4%, +Europa all’1,9%, Unione Popolare all’1,8%, infine Noi Moderati – Udc all’1,1%. L'articolo proviene da Italia Sera.

