Sondaggi politici elettorali oggi 16 dicembre 2022 | FdI supera la soglia del 30% secondo la supermedia Youtrend

Fanpage.it

Almeno così dicono i, in vista del voto prima tra gli iscritti (a gennaio) e poi degli ... Ma dietro le quinte, in quelle cosiddette chiacchierate off the record che imai e poi mai ...Cresce la fiducia nei confronti del , della presidente del Consiglio e della squadra dei ministri. A circa due mesi dall'insediamento del nuovo esecutivo, Tecnè, Istituto di ricerca ed elaborazione ... Sondaggi politici, Fratelli d'Italia supera il 30% mentre il Partito Democratico sprofonda Il boom del centrodestra Dalla Supermedia dei sondaggi emerge in maniera inequivocabile che i partiti di maggioranza nel complesso stanno attraversando un ottimo momento di forma. Le formazioni ...Cresce la fiducia nei confronti del governo Meloni, della presidente del Consiglio e della squadra dei ministri. A circa due mesi dall'insediamento del nuovo esecutivo, ...