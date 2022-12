Soleil Sorge si schiera contro Antonella Fiordelisi | il suo gesto è inequivocabile

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nelle ultime oresi è messa ulteriormenteil pubblico e gli utenti sui social creando un putiferio per i suoi comportamenti e dichiarazioni. Infatti, ieri sera durante le imitazioni organizzate dal Grande Fratello, la modella ha dovuto emulare Oriana Marzoli, con la quale non è più in buoni rapporti. Ma la donna ha esagerato, girando per la casa mezza nuda e cercando di rincorrere Antonino Spinalbese. Ciò non è piaciuto in primis alla stessa Oriana, ma neanche a Edoardo Donnamaria, con i due che si sono allontanati, e neppure al popolo del web.si èta indirettamentedi lei tramite una reazione sui social che ha destato scalpore.attacca indirettamente ...

Isa e Chia

E' uscito non molto tempo fa il libro di. In questa sua fatica letteraria l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto dare preziosi consigli per amarsi di più e migliorare. Il suddetto libro non è però piaciuto a tutti. ...Il ridicolo bacio di Dayane Mello e Dana Meskin Lo scorso luglio la nuova papabile vippona,e Dayane Mello erano state 'casualmente' pizzicate dai paparazzi di Whoopsee mentre, durante ... Soleil Sorge contro Antonella Fiordelisi: il movimento social Soleil Sorge l'ha toccata pianissimo contro Antonella Fiordelisi. Non smette infatti di far discutere il comportamento avuto negli ultimi gi ...Roberto Alessi critica il libro dell'influencer: "Un tempo gli str**zi li evitavi, oggi li puoi comprare con il bonus cultura" E' uscito non molto tempo ...